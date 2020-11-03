Литва приостановила пропуск электроэнергии из Белоруссии

Вильнюс принял такое решение после того, как первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включили в объединенную энергосистему страны, передает агентство Reuters. Таким образом электроэнергия из Белоруссии и России не сможет попасть на литовский рынок, который также является точкой входа для импорта в Латвию и Эстонию. Ранее литовские власти неоднократно выступали против строительства АЭС в Белоруссии. Вильнюс считает, что подобный объект в 50 км от столицы страны представляет угрозу национальной безопасности республики.
2020-11-03T20:32:09+03:00
2020-11-03T20:32:09+03:00
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20:32, 03 ноября 2020
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