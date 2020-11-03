Американская администрация призывает соотечественников проявить терпение в ожидании результатов выборов

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф напомнил, что процесс подсчета голосов может потребовать времени. Он выразил уверенность в том, что американская избирательная система сможет противостоять попыткам извне повлиять на исход голосования. Сегодня в США проходят президентские выборы. По данным телеканала CNN, ранее досрочно проголосовали более 100 млн. граждан страны.