Сбербанк потребовал 1 млрд. рублей от интернет-магазина Ozon за разрыв соглашения

Суть договора между двумя компаниями не раскрывается. Ozon, как пишет интернет-издание РБК, с претензиями не согласен и намерен оспаривать их в суде. Между тем обязательства о выплате компенсации упоминаются в документах, которые интернет-магазин подавал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Стороны эту ситуацию не комментируют. В начале лета агентство Reuters сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% Ozon. Однако затем, по информации издания, переговоры зашли в тупик.