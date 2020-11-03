Сбербанк потребовал 1 млрд. рублей от интернет-магазина Ozon за разрыв соглашения

Суть договора между двумя компаниями не раскрывается. Ozon, как пишет интернет-издание РБК, с претензиями не согласен и намерен оспаривать их в суде. Между тем обязательства о выплате компенсации упоминаются в документах, которые интернет-магазин подавал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Стороны эту ситуацию не комментируют. В начале лета агентство Reuters сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% Ozon. Однако затем, по информации издания, переговоры зашли в тупик.
2020-11-03T20:03:34+03:00
2020-11-03T20:03:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 03 ноября 2020
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