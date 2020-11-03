Суд в Московской области арестовал подозреваемого в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова

В ночь на понедельник в дом к предпринимателю проникли двое неизвестных. Маругова и его супругу связали, потребовали деньги, после чего застрелили хозяина дома из арбалета. По подозрению в нападении, как передает агентство «Интерфакс», был задержан уроженец Казахстана Александр Мавриди, знакомый бывшей жены убитого. По словам следователей, он может быть причастен к ряду преступлений.