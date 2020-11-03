Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы

Вместо «существенного» он теперь оценивается как «серьезный», или в четыре балла по пятибалльной шкале, передает агентство ТАСС. Как пояснила министр внутренних дел страны Прити Пател, такой шаг является мерой предосторожности, и он не связан с конкретной угрозой. Пател призвала в твиттере сограждан к бдительности и попросила сообщать полиции обо всех подозрительных случаях. Повышение уровня угрозы последовало за терактами во Франции и в Австрии.

