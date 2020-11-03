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20:01, 03 ноября 2020

Более ста миллионов человек, по данным телеканала CNN, досрочно проголосовали на выборах в США

В шести штатах — Техасе, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Монтане и Гавайях — число поданных досрочно бюллетеней превысило явку 2016 года. Всего на предыдущих выборах, когда президентом стал республиканец Дональд Трамп, общая явка составила почти 139 млн человек. По сведениям сайта United States Elections Project. Из проголосовавших досрочно почти 64 млн сделали это по почте, свыше 35 млн — пришли на избирательные участки.



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