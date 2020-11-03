Чеченская газета опубликовала карикатуры на французский еженедельник Charlie Hebdo

Издание «Вести республики» разместило два рисунка. Они обвиняют французское сатирическое издание в исламофобии и прямом сотрудничестве с террористами, пишет сайт «Радио «Свобода». Власти Чечни публикацию газетой таких карикатур пока не комментировали. Учредителем «Вестей республики» является республиканское министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Дискуссии вокруг карикатур на пророка Мухаммеда, которые опубликовал Charlie Hebdo, вспыхнули с новой силой после убийства школьного учителя вы пригороде Парижа, который показал эти рисунки на уроке.