Производители в России могут не успеть с массовым выпуском вакцины от коронавируса, пишет интернет-издание The Bell

Ранее чиновники заверяли, что производство начнется к концу года. Однако представители ряда компаний и эксперты сказали изданию, что пока не удается добиться стабилизации вакцины. Это означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми. В такой ситуации предприятия работают над запуском серийного производства «буквально круглосуточно», говорят источники The Bell. И участники рынка нервно реагируют на высказывания властей о скором массовом производстве вакцины. Ранее в России регистрацию прошли два препарата, к которым у западных исследователей есть немало вопросов.