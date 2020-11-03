Производители в России могут не успеть с массовым выпуском вакцины от коронавируса, пишет интернет-издание The Bell

Ранее чиновники заверяли, что производство начнется к концу года. Однако представители ряда компаний и эксперты сказали изданию, что пока не удается добиться стабилизации вакцины. Это означает, что все дозы должны быть одинаковыми, корректными и чистыми. В такой ситуации предприятия работают над запуском серийного производства «буквально круглосуточно», говорят источники The Bell. И участники рынка нервно реагируют на высказывания властей о скором массовом производстве вакцины. Ранее в России регистрацию прошли два препарата, к которым у западных исследователей есть немало вопросов.
2020-11-03T19:31:49+03:00
2020-11-03T19:32:11+03:00
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19:31, 03 ноября 2020
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