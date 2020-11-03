В футбольной Лиге Чемпионов сегодня стартует третий тур

Столичный «Локомотив» сыграет дома против мадридского «Атлетико». Пока у российских участников турнира побед в активе нет.

После двух туров в активе Локомотива всего одно очко. Это ровно половина того, что смогли набрать все российские команды за шесть проведенных в турнире матчей. Еще одну ничью имеет в активе Краснодар.

Картина печальная, и к радужным перспективам не располагающая. Тот же Локомотив в сегодняшнем матче с Атлетико имеет крайне мало шансов на успех. А два поражения кряду в Чемпионате страны от Ротора и Сочи красноречиво свидетельствуют, что даже морально-волевых сил у железнодорожников практически не осталось. Играть параллельно в двух турнирах, да еще и в уплотненном из-за пандемии календаре наши клубы пока не в состоянии.

Для сравнения, Атлетико в испанской Примере проблем не имеет. В последнем туре уверенно разобрался с Осасуной. И по потерянным очкам лидирует в Чемпионате. Впрочем, у матрасников тоже случаются черные дни. На старте ЛЧ мадридцы были разгромлены в Мюнхене Баварией со счетом 4-0.

В последние годы пути Локо и Атлетико дважды пересекались на групповой стадии Еврокубков. И все четыре встречи завершились победой мадридского клуба.

Игра на стадионе в Черкизово начнется в 20.55. Трансляция на МАТЧ ТВ.