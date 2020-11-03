Президент России Путин сегодня принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Она проходила в Санкт-Петербурге при усиленных мерах безопасности. Рядом с местом проведения церемонии заметили даже зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», пишет интернет-издание «Фонтанка».

Помимо зенитно-ракетного комплекса на Васильевском острове Петербуржцы заметили и скопление силовиков. Фотографии с кучкующимися сотрудниками органов горожане начали публиковать около полудня. Как пишет портал Znak.com, к местным жителям, которые находились на улице, подходили полицейские и сотрудники ФСБ. Они сообщали жителям, что из-за приезда президента на улице лучше не появляться часов до шести вечера. При этом, в какое именно время в порт «Морской Фасад» прибудет делегация во главе с Владимиром Путиным не уточнялось. Напомню, что он должен поднять флаг на ледоколе «Виктор Черномырдин». Церемония пройдёт в день десятилетия со дня смерти политика, чьё имя и получил корабль. Использовать приезд президента, чтобы привлечь его внимание решили обманутые дольщики компании «Норманн». Они вывесили на одном из недостроенных зданий жилого комплекса «На Заречной» в районе станции метро «Парнас» баннер с двумя словами — «Путин — помоги». Однако, президент, скорее всего, его не увидит. Так как после церемонии с ледоколом он планировал отправиться в Константиновский дворец. Там его ждёт встреча с Александром Бегловым и другими городскими чиновниками.

После церемонии Путин встретился с губернатором города Александром Бегловым. Тот рассказал, что в Санкт-Петербурге занято около 80% всех коек, которые готовили для больных коронавирусом. В декабре их планируют увеличить на 1200.