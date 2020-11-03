В столичном вузе лекции об экстремизме читал националист, отсидевший за истязание своего соратника

Профилактическая беседа проводилась в рамках президентской стратегии по противодействию экстремизму.

На экране коллаж с Алексеем Навальным, на котором политику приписываются нацистские взгляды, пропаганда ЛГБТ, коррупция, призывы к революции и симпатия к США. Перед студентами Московского финансово-юридического университета – Георгий Боровиков, рассказывающий, что организации экстремистского толка, как правило, призывают к изменениям в стране и навязывают паническое состояние. Боровиков, пишет издание «Медиазона», в прошлом один из лидеров движения «Русские», признанного экстремистским и запрещенного судом в 2015 году. Сам он в то время уже сидел за грабеж и издевательства над своим сторонником, примкнувшим к протестной акции «Оккупай Абай». Боровиков состоял и в других сомнительных организациях. Он не стал отрицать, что проводил лекцию, и пояснил «Медиазоне», что рассказывает студентам, от чего следует воздерживаться, чтобы не повторить участь его и его соратников. В вузе считают, что лектор в своем выступлении избегал личных оценок и навязывания любых мнений и идеологий, а информация была максимально приближена к интересам и среде студенчества. Подобные мероприятия, профилактические беседы, проходят в вузе регулярно. Одну из лекций в частности проводили сотрудники канала РЕН ТВ.

«Медиазона» также пишет, что уроки об угрозах экстремизма массово прошли и в российских школах. Часть занятий вели силовики. А в Петербурге по школам разослали методичку по выявлению экстремистов среди учащихся.