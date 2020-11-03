Террорист, который открыл стрельбу по людям в столице Австрии мог действовать в одиночку

По словам главы МВД Карла Нехаммера, анализ видео пока исключает версию о соучастнике. По его словам, очевидцы событий предоставили полиции 20 тысяч видеозаписей. Жертвами преступника стали четыре человека, более двадцати ранены, сам нападавший убит.

Канцлер Австрии Себастиан Курц призвал преследовать идейных вдохновителей теракта в Вене всеми возможными средствами.

Курц заявил, что теракт был совершен из ненависти к основным демократическим ценностями и модели жизни, при которой одинаково уважаются права и достоинство всех людей. «Этот теракт войдет в историю Австрии как нападение на свободное общество, – констатировал канцлер, – однако мы не дадим себя запугать и будем противостоять терроризму всеми средствами. Вместе с тем мы не должны попасть в подставленную нам ловушку».

Себастиан Курц отметил необходимость не упускать из внимания самое существенное: «Наш главный враг – это исламистский экстремизм, который не только несет смерть и страдание, но хотел бы расколоть наше общество, однако мы этого не допустим». Канцлер констатировал, что врагом ни в коем случае не должны считаться представители определенного вероисповедания и люди, приехавшие из какой-либо страны.

Глава австрийского кабинета министров заявил, что экстремистам и террористам нет места в обществе, которое не терпит нетерпимость. «Нам всем должно быть ясно, что это не борьба между христианами и мусульманами, между австрийцами и мигрантами. Это – борьба между множеством людей, которые верят в мир, и немногими теми, кто хотел бы войны. Это борьба между цивилизацией и варварством, которую мы будем вести со всей решимостью», – подчеркнул Себастиан Курц.

Во время теракта были убиты четверо человек, 15 доставлены в больницы, некоторые из них с тяжелыми ранениями. Один преступник был уничтожен во время операции, полиция арестовала многочисленных людей из его окружения. Проведены 15 обысков.

Жители Москвы, как передает агентство РИА «Новости», несут цветы и свечи к посольству Австрии. Государственный флаг на здании дипмиссии приспущен.