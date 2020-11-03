Многокилометровые пробки образовались на столичных дорогах

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских магистралей этим вечером оценивается в 9 баллов. Затруднено движение по Бульварному, Садовому и Третьему транспортному кольцу. Заторы образовались на юго-востоке и востоке МКАД, а также на улицах в центре города и основных магистралях в направлении из Москвы. Сегодня в России сокращенный рабочий день перед выходным в среду. Завтра в стране отмечают День народного единства.