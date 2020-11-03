В вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, по данным России участвуют порядка 2 000 наемников с Ближнего Востока

Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал в интервью газете «Коммерсантъ», что Москва неоднократно призывала внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников. Эту тему, в частности, затрагивал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились в конце сентября.