Торги на Нью-йоркской бирже начались с роста основных котировок

Индекс Dow Jones поднялся более чем на 1% и превысил отметку в 27 тысяч пунктов. Это происходит на фоне стартовавших в Соединенных штатах президентских выборов. Также выросли и другие индексы, передает агентство ТАСС. По словам экспертов газеты The Wall Street Journal, инвесторы делают ставку на победу кандидата от демократов Джо Байдена, а демократы завоюют большинство в Конгрессе. Это повышает шансы на принятие крупного пакета мер по стимулированию экономики.