В Тверском суде Москвы стартовали слушания по существу в отношении Юлии Галяминой

Муниципального депутата обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения акций по уголовной статье.

В связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса, посетить заседание смогли немногие. Лишь примерно 20 человек допустили до зала с видеотрансляцией, а зал заседания попали лишь считанные аккредитованные журналисты. Тем не менее, перед началом процесса поддержать Юлию Галямину пришло значительно больше людей – несколько десятков человек. И это не только сочувствующие, но и ее коллеги: депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин, Михаил Тимонов, Олег Шереметьев и Евгений Ступин, политик Любовь Соболь и многие другие. Все они считают, что так называемую «дадинскую» статью о неоднократном нарушении правил проведения акций надо отменить. Политик Дмитрий Гудков убежден, что власти опасаются Галямину, в том числе, как возможную претендентку на кресло депутата Госдумы.

Сама Галямина поблагодарила всех собравшихся и призвала бороться против «дадинской» статьи. Муниципальный депутат убеждена, что победа будет за ней.

Галяминой предъявляют призывы к участию в нескольких протестных акциях летом прошлого года в ходе кампании по выборам в Мосгордуму, а также сбор подписей против поправок к Конституции уже в этом июле. При этом «дадинская статья» предусматривает неоднократное нарушение правил проведения акций в течение 180 дней. На это и напирают адвокаты Галяминой: по их словам, прошло около года – а значит, преследование незаконно. В ходе сегодняшнего заседания были допрошены три свидетеля обвинения, составлявшие протоколы на муниципального депутата. Один из них, в частности, заявил, что любое высказывание на несогласованном митинге является противоправным. На конкретные нормы закона при этом он не сослался. Следующее заседание состоится 12 ноября.

Уголовная статья о неоднократном нарушении правил проведения акций называется «дадинской» по имени первого осужденного по этой норме активиста Ильдара Дадина. Впоследствии наказание было отменено. В прошлом году по «дадинской статье» на 4 года был осужден активист Константин Котов. Позднее ему смягчили приговор до 1,5 лет.