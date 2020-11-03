Бывшая супруга убитого из застреленного бизнесмена Владимира Маругова оказалась знакома с убийцей

В его квартире ранее нашли прикованного пенсионера – мужчину госпитализировали.

Пенсионера, прикованного наручниками к кровати, в квартире подозреваемого обнаружили во время обыска. Там же находился мужчина, который присматривал за пленником, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

В СК также сообщили, что пенсионера могли чем-то накачать. возможно, его держали под действием психотропных веществ

Пенсионера, находившегося в шоковом состоянии, допросили следователи.

Мужчина рассказал, что его удерживали насильно, вымогали принадлежащие ему квартиры в Москве и Испании, заманили его обманом.

По данным источника агентства ТАСС, похищенный пенсионер оказался адвокатом Алексеем Завгородним – в 1990-х годах он защищал киллера Александра Солоника.

Как пишет издание «Московский комсомолец», предполагаемый убийца Владимира Маругова (его имя, Александр Мавриди, называют СМИ) специально снял квартиру на Таллинской улице в Москве, чтобы держать там заложника.

В СК полагают, что это могло произойти не первый раз. Мавриди был так называемым черным риелтором – он может быть причастен к махинациям с квартирами одиноких пожилых людей в Москве и области. Эта версия проверяется.

Выяснилось, что Мавриди знала бывшая жена убитого бизнесмена поэтесса Татьяна Маругова, которая несколько лет назад конфликтовала с бывшим супругом из-за раздела собственности. Ее допросили в качестве свидетеля. По словам адвоката Маруговой, любовных отношений между ней и Мавриди не было любовных отношений. Он когда-то делал у нее ремонт.

Ранее следствие установило, что именно Мавриди купил в магазине арбалет и вместе с сообщником напал на Маругова – владельца компании «Мясная империя», СМИ называют его «мясным королем». Его убили в ночь на понедельник в собственной бане в Истре. Нападавшие вымогали у Маругова деньги, потом застрелили из арбалета. Сожительнице бизнесмена удалось выпрыгнуть в окно, добежать до соседей и вызвать полицию.

СК будет просить об его аресте Мавриди. Он от дачи показаний отказался. Его сообщника разыскивают.