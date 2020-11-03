В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге

Судья сообщила, что в Россию направлены несколько запросов по докладу концерна Алмаз-Антей, который является производителем комплекса «Бук». Ранее в компании заявили, что Боинг был сбит «Буком», но поразила его ракета более старой модификации, которая осталась только в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Также суд вновь направил запрос США о спутниковых снимках места катастрофы.

Обвиняемый по делу о сбитом Боинге россиянин Олег Пулатов лично ответил на вопросы своих адвокатов. Встреча была записана на видео и сегодня показана в суде. По сути, это первое публичное заявление Пулатова по делу.

В результате крушения малазийского Боинга на востоке Украины погибли почти 300 человек. Официальные представители России неоднократно отвергали причастность Москвы к произошедшему.