В Австрии объявлен трехдневный траур

По последним данным, пять человек погибли, 16 пострадали в результате теракта в Вене.

Минувшим вечером в нескольких районах австрийской столицы, в том числе у синагоги, была открыта стрельба. Местные жители были встревожены произошедшим – рассказала в эфире НТВ российская оперная певица Анна Нетребко.

Полиция Вены сработала оперативно. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал житель австрийской столицы Иван Шатаев.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца причиной теракта в Вене стала ненависть к демократии.

Курц пообещал, что власти Австрии найдут и привлекут к ответственности тех, кто совершил атаки в Вене.

По делу о теракте в Вене полиция задержала 14 человек из окружения стрелка, убитого силовиками накануне вечером. При этом в МВД Австрии не исключают, что в центре столицы Австрии мог действовать только один человек.

Ключевым нападавшим власти Австрии считают 20-летнего Фейзуллу Куйтима, застреленного силовиками накануне в центре Вены. Помимо австрийского у него гражданство Северной Македонии, сообщает Агентство печати со ссылкой на главу МВД Карла Нехаммера. При этом он допускает, что Куйтим мог в одиночку устроить нападение на жителей австрийской столицы. Поскольку изученные полицией видеоматериалы пока не указывают на другого преступника. Молодой человек, который по данным силовиков устроил теракт, в апреле прошлого года был осуждён в Австрии за попытку примкнуть к боевикам Исламского государства* – эта организация в России признана террористической и запрещена. Условно-досрочно освободился через полгода с небольшим. Провести за решёткой должен был около двух лет, пишет австрийская Kronen Zietung. Издание отмечает, что у нападавшего, который родился в Вене, албанские корни. Он планировал несколько лет назад уехать воевать в Сирию за исламских боевиков. Винтовка, пистолет и мачете — такой арсенал по данным полиции был у стрелявшего. На нём также находился муляж пояса со взрывчаткой. Полицейский спецназ убил его через девять минут после начала атаки. Перед этим он успел застрелить раненого им прохожего. На возможную причастность к исламским радикалам сейчас проверяют предполагаемого сообщника убитого. Несколько часов назад его задержали в Линце на севере Австрии. Спецназ взял квартиру штурмом. Сопротивления полиции и военным предполагаемый участник нападения не оказал, пишет Kronen Zietung. Задержанного газета называет исламистом, хорошо известным полиции. В разных городах Австрии силовики провели уже больше 20-ти обысков, они продолжаются. В ходе них были задержаны выходцы с Северного Кавказа, а также ряда балканских стран, рассказал российский посол в Австрии Дмитрий Любинский агентству ТАСС.

Сайт Радио Свобода сообщает, что перед атакой в соцсетях появилось видеообращение выходца из России, присягающего исламским боевикам, оно было заблокировано. Имеет ли этот человек отношение к случившемуся в Вене — пока не ясно.

Франция разделяет скорбь граждан Австрии, — заявил президент Эммануэль Макрон.

Макрон посетил посольство Австрии в Париже и оставил запись в Книге соболезнований.

Комментируя вчерашние теракты в Вене, зарубежные наблюдатели отмечают, что они произошли на фоне новой волны терроризма, охватившей в последние недели Францию.

До вчерашних нападений в Вене Австрия существовала без такого рода ЧП в течение десятилетий, — пишет обозреватель сайта телеканала Скай Ньюз. – Австрийский канцлер пообещал принять решительные меры против исполнителей и организаторов терактов. Однако наиболее значимый ответ воинствующим исламистам был дан президентом Франции Макроном несколькими днями ранее, когда он и его правительство попытались соблюсти баланс между традиционной приверженностью свободе слова и уважительным отношением ко всем религиозным конфессиям. Реагируя на вчерашние убийства в Вене, он в своем Твиттере разделил шок и горе граждан Австрии, добавив, что «враги Европы» «должны знать, с кем имеют дело: мы не отступим». «Невозможно провести прямую черту» между словами президента по поводу терактов исламистов в Париже и Ницце, которыми они ответили на карикатуры Шарли Эбдо, и вчерашними атаками в Вене, — продолжает автор публикации, «одно не вытекает из другого. Однако сейчас, когда возродившаяся несколькими неделями ранее во Франции террористическая угроза уже просачивается сквозь границы, мало кто сомневается, что стоит ожидать новых нападений. Вот только неизвестно, где».

«Европу постепенно охватывает новая волна террора». – Под таким заголовком международное издание wionews.com публикует статью своего аналитика, эксперта в области внутренней безопасности, который считает, что живущие в Европе исламисты крайне радикализированы, чему в немалой степени способствуют провокационные заявления некоторых мировых политиков, среди которых бывший премьер Малайзии, призвавший к повсеместному убийству французских граждан, или нынешний президент Турции, назвавший реакцию Европы на теракты «крестовым походом против ислама». Вена — последняя на сегодня жертва исламских радикалов и одновременно, одно из звеньев той цепи действий, которые террористы последовательно осуществляют, избирая целью все новые страны – Бельгия, Голландия, Германия, Франция, – и все больше наполняя Европу неуверенностью и страхом.

Автор публикации считает, что страны ЕС, под эгидой своей единой полицейской службы, Европола, должны усилить меры внутренней безопасности и взаимный обмен контр-террористической информацией.

Тому, что произошло в Вене, нет оправдания – считает глава Комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам Косачева, чрезвычайно важно, чтобы духовные лидеры исламских государств заявили о недопустимости национальной и религиозной нетерпимости.

* организация запрещена в РФ