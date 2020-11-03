С. Алексашенко: Обеспеченный класс общества США внутренне уже готовы к тому, что на выборах победит Джо Байден

Обеспеченный класс общества США внутренне уже готовы к тому, что на выборах победит Джо Байден. Но при этом, как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко, предсказать исход президентских выборов в США невозможно.

«Рынки уже начали снижаться, и потому, что говорят игроки — все уже как-то внутренне смирились с победой Байдена. Выстроилась большая очередь и в юридические конторы для тех, кто может решать проблемы передачи наследства, потому что все ожидают, что приход Байдена в Белый дом и демократов в сенат может привести к тому, что в первую очередь будет отменен высокий уровень необлагаемого перехода наследства. И соответственно, будут подняты налоги на доход от капитала, который примерно в два раза ниже, чем ставка подоходного налога. Это то, что бьет по наиболее обеспеченной и более богатой части американцев, и эти люди начали реализовывать различные финансовые и юридические схемы, подстраховывая себя на случай его победы», — сказал он.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет Байден.