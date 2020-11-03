В США по всей стране открылись избирательные участки

Американцы сегодня голосуют за президента страны, а также на выборах в Сенат и Палату представителей.

Во многих штатах избирательные участки открываются в шесть утра, в Калифорнии и Вашингтоне, в 7 утра, Орегон, который также расположенный на тихоокеанском побережье, не проводит очное голосование уже много лет. На многих участках люди с самого утра выстроились в очередь на голосование, с соблюдение социальной дистанции — как например, в Пенсильвании, одном из ключевых колеблющихся штатов на восточном побережье, который вместе с Флоридой, Северной Каролиной и возможно, Джорджией, решат исход выборов — наравне со штатами среднего запада, Мичиганом, Висконсином, Огайо. В Пенсильвании, сразу же после открытия участков несколько часов назад, Республиканская партия подала иск в федеральный суд, оспаривая процедуру подсчета досрочных голосов. В этом году рекордное число американцев 100 млн человек, что составило 2⁄ 3 от всей явки 2016 года, проголосовали досрочно. В большинстве это были демократы, поэтому республиканцы сейчас по всей стране подают иски, требую отклонения досрочных бюллетеней — три таких иска в Неваде и Техасе они проиграли. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден начал утро с мессы в церкви в Делавэре. Президент США Дональд Трамп утро выборного дня провел за телефонным звонком на телеканал Фокс Ньюз — на его любимое утреннее шоу Fox & Friends.

В интервью телеканалу Дональд Трамп заявил, что объявит о своей победе «только когда будет победа». Он не уточнил, будет ли дожидаться подсчета досрочных бюллетеней, что может занять несколько дней или даже недель.

Ранее американские газеты писали, что Трамп намерен объявить досрочную победу в случае, если подсчет голосов вечером 3 ноября покажет его преимущество.

Гражданин США Михаил Бобрышев рассказал в эфире «Эха Москвы», что будет голосовать за Джо Байдена. Ему не нравится, что за время президентства Дональда Трампа американское общество разделилось на два лагеря.

Между тем многие американцы считают президентство Дональда Трампа успешным. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала жительница США, Кристина.

Кристина считает, что демократы не предлагают никаких мер для решения накопившихся в стране проблем.

Фондовый рынок отреагировал на старт выборов в США ростом. Основные индексы стран Западной Европы повышались в ходе торгов. Повысилась в цене нефть, вслед за этим рубль на бирже в Москве ускорил темпы роста к доллару и евро.

Поведение богатых американцев указывает на то, что они внутренне готовы к победе Джо Байдена, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

По словам Алексашенко, исход президентских выборов в США предсказать невозможно.

Глава российского МИДа Сергей Лавров менее часа назад заявил, что Россия готова выстраивать конструктивное сотрудничество с любым победителем президентских выборов в США. При этом, по его словам, Москва не завышает планку ожиданий в отношениях с Вашингтоном.



Ни один из кандидатов на пост президента США не будет удобным для России – считает зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа.

Из-за популярности голосования по почте, а также досрочного голосования, некоторым штатам понадобятся дни, или даже недели для полного подсчета голосов.