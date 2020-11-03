Жителей домов в районе порта Морской фасад в Санкт-Петербурге попросили до шести вечера воздержаться от прогулок

Как пишет интернет-издание Znak.com, это связано с тем, что в порт приедет президент Владимир Путин. Он примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». По сведениям издания, на территории рядом с портом дежурят сотрудники ФСБ и полиции. Сетевое издание «Фонтанка» пишет. Что туда же доставили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1».
2020-11-03T17:32:29+03:00
2020-11-03T17:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 03 ноября 2020
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