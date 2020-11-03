Российская туристка утонула в турецкой Анталье

Ей стало плохо во время купания в море, на берег ее вытаскивали другие отдыхающие, передает агентство «Интерфакс». Это уже второй случай гибели российского гражданина на турецком курорте за последние сутки. Ранее у берегов Аланьи перевернулось прогулочное судно. Один человек позже был найден мертвым в трюме, им оказался россиянин.