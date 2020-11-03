Россия не строит иллюзий по поводу отношений с США после сегодняшних президентских выборов

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал в интервью газете «Коммерсантъ», что Москва с уважением воспримет любой выбор американского народа. Лавров заверил, что российская сторона готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества с победителем на выборах. В то же время Кремль, по словам главы МИД, не завышаем планку ожиданий.

