Убитый в Вене террорист имел двойное гражданство, Австрии и Северной Македонии

Министр внутренних дел республики Карл Нехаммер сказал, что участник нападения был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Он уже имел судимость за попытку примкнуть к террористам в Сирии. Его выпустили раньше срока, он должен был участвовать в так называемой программе «дерадикализации», но сумел ввести в заблуждение австрийские правоохранительные органы. В результате нападения в Вене, по последним данным, погибли четыре человека. Более двадцати ранены. Нехаммер не исключил, что застреленный участник теракта действовал в одиночку.