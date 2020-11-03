Президентские выборы проходят сегодня в США

Участки для голосования открылись на Восточном побережье страны. Основная борьба развернулась между действующим президентом Дональдом Трампом, который идет на выборы при поддержке Республиканской партии, а также кандидатом от демократов Джо Байденом.

В связи с выборами в США сейчас наблюдается огромное напряжение, это вполне может вылиться в массовые беспорядки, сказал в эфире «Эха Москвы» американский публицист Дмитрий Клейн.

Сам Дмитрий Клейн является сторонником демократической партии и намерен голосовать за Джо Байдена.

К настоящему моменту, как сообщается, в США в общей сложности проголосовали более 94 млн человек, из которых свыше 60 млн воспользовались методом голосования по почте.