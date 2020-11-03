На суде в Нидерландах впервые прозвучали показания одного из обвиняемых по делу о крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом летом 2014 года. Всего в деле четверо фигурантов – один украинец и трое россиян, среди которых Олег Пулатов. Защита полковника представила суду видеозапись его ответов.

Россиянин Олег Пулатов, который, по версии следствия, был рядом с буком во время пуска ракеты, стал единственный из обвиняемых, кто отправил в Нидерланды своих адвокатов. На видео, которое представила защита, он рассказал, что в день катастрофы находился городе Снежное, расположенном недалеко от места крушения, решал хозяйственные вопросы. Тогда он слышал звук, характерный для запуска комплекса «Стрела-10», а не Бука. Пулатов утверждает, что ему не было известно, о том, что в распоряжении сепаратистов может быть «Бук», он его не видел. По его словам, он знал лишь, что такие установки есть у украинской армии в районе Зарощенское. Комментируя перехваченные переговоры, в которых речь шла о «Буке», Пулатов пояснил, что этот телефон использовался для ввода противника в заблуждение. Важные разговоры велись по другим каналам связи. На вопрос о том, кто сбил самолет, обвиняемый отвечать не стал – в этом должен разобраться суд. Пулатов также утверждает, что ни с кем из российских должностных лиц не поддерживал контактов, а подконтрольные ему подразделения формировались исключительно из добровольцев.

Международная следственная группа пришла к выводу, что Боинг был сбит из Бука, находившегося на территории, подконтрольной сепаратистами. Причем установку до этого перевезли из России. Москва свою причастность отрицает.