Полиция Австрии не исключает, что теракт в Вене устроил одиночка

По словам министра внутренних дел страны Карла Нехаммера, анализ записей с камер наблюдения пока не дает оснований полагать, что был еще один стрелок. Ранее сообщалось, что один нападавший был убит при попытке задержания.

Полиция Австрии арестовала 14 человек по делу о теракте в Вене. Произведены два десятка обысков, объявил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер. Тем временем количество погибших выросло до пяти, более двадцати человек ранены. Ранее Нехаммер призвал жителей австрийской столицы к осторожности.

По словам Нехаммера убитый террорист был вооружен винтовкой и муляжом пояса со взрывчаткой. Чуть ранее австрийская газета Kronen Zeitung написала, что предполагаемого участника теракта задержали в австрийском Линце.