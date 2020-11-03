Депутат Чепа высказал свое мнение о кандидатах на пост президента США

Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа высказал свое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о кандидатах на пост президента США, отметив, что ни один из них не будет удобным для России.

«Работать не интересно было бы ни с тем, и ни с другим. Потому что, на мой взгляд, Трамп за эти четыре года ничего не сделал для того, чтобы отношения между нашими странами укреплялись. Он сделал очень мало для того, чтобы совместная борьба с мировым терроризмом велась в тех объемах, в которых она должна была вестись при совместном участии наших стран. Трамп занимался решением внутренних конфликтов, связанных с «русским вмешательством» в выборную кампанию, которую подняли демократы. И я считаю, что это потерянное время и для России, и для Америки, и для мира в целом. А Байден в силу своего возраста мало чего сможет здесь решить положительного», — сказал депутат.

А.Чепа считает важным, чтобы в США сейчас победил разум.

«Хотелось бы, чтобы выборы закончились спокойно, и чтобы не было фальсификаций, и не дали предпосылки опротестовывать эти выборы. Нам все равно с кем работать лишь бы эта работа была продуктивной. Очень трудно говорить, кто должен победить. Самое хорошее, если в Америке победит разум». – заключил он.

Сегодня, 3 ноября в США проходят выборы в президенты. За пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.