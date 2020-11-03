В Москве из-за коронавируса приостанавливают работу театры «Школа современной пьесы» и «Модерн»

Они уходят на карантин из-за заболевания сотрудников. Оба театра не будут работать ближайшие две недели. Как сказал изданию РБК создатель и художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, отменены также репетиции. Ранее в столице на карантин закрылись «Ленком Марка Захарова», Театр имени Пушкина, Театр имени Ермоловой.