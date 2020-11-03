Минздрав Новосибирской области разрешил медицинским учреждениям приостановить оказание первичной помощи

Все силы должны быть брошены на борьбу с коронавирусом, приводит слова главы ведомства Константина Хальзова агентство «Интерфакс». Оказание плановой помощи приостанавливают те учреждения, которые не располагают для этого возможностями, поясняют в областном минздраве. Сейчас Новосибирская область занимает 21 место по количеству заболевших коронавирусом. В региональном центре под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн.