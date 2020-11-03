В горсовете Харькова отрицают сообщения о смерти мэра города Геннадия Кернеса

Об этом в пресс-службе администрации сказали агентству РИА «Новости». В начале осени стало известно, что Кернес заразился коронавирусом и находится в стабильно тяжелом состоянии. Его перевезли в берлинскую клинику Charite. Несмотря на госпитализацию действующий мэр победил на выборах в конце октября уже в первом туре голосования.