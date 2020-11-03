Видеозапись показаний одного из обвиняемых представили на суде по делу о сбитом «Боинге»

Олег Пулатов, который участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов, и, как считает следствие, находился рядом с установкой «Бук» из которой сбили малазийский «Боинг», отвечал на вопросы своих адвокатов. Это первое публичное заявление Пулатова по делу, отмечает ВВС. Он утверждал, что в его подразделениях не было такого зенитно-ракетного комплекса. А упоминание «Бука» в телефонных разговорах, как утверждает Пулатов, могло быть способом ввести в заблуждение украинских военных. Всего по делу о гибели лайнера и его пассажиров проходят четыре человека, в том числе бывшие сотрудники российских спецслужб и Минобороны. Москва отрицает причастность к трагедии.

