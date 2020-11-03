Один из предполагаемых участников теракта в Вене задержан в австрийском Линце

Газета Kronen Zeitung пишет со ссылкой на очевидцев, что квартиру, в которой находился подозреваемый, штурмовал спецназ. Вместе с ним были задержаны одна или две женщины. Подозреваемый, по сведениям газеты, известен силовикам как исламист. В Венер накануне вечером несколько террористов открыли стрельбу по людям в разных частях города.



Между тем, полиция Австрии задержала нескольких выходцев с Северного Кавказа в рамках расследования теракта в Вене. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он добавил, что среди пострадавших граждан России нет. По данным австрийской прессы, к теракту могут быть причастны выходцы из балканских стран. В результате нападений, которые произошли накануне в австрийской столицы, убиты пять человек, в том числе один из террористов, есть раненые.