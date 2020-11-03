Газета Kronen Zeitung: Подозреваемый в совершении теракта в Вене задержан в городе Линц

Австрийская пресса утверждает, что задержан подозреваемый в причастности к теракту в Вене. Официального подтверждения этой информации пока нет. Между тем, газета Kronen Zeitung пишет, что задержанный – исламист, который уже был известен властям. Сопротивления он не оказал.

Один из нападавших, напомню, был убит полицией. Утверждается, что это 20-летний албанец из Северной Македонии. По последним данным, в результате стрельбы в нескольких районах Вены погибли пять человек, 16 пострадали.

Россиян среди пострадавших нет, — утверждают в посольстве. Глава нашей дипмиссии в Вене Дмитрий Любинский утверждает, что есть сведения о задержании после теракта, в том числе, выходцев с Северного Кавказа.