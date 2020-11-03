Большинство опросов показывают, что кандидат Джозеф Байден опережает по популярности Дональда Трампа

Большинство опросов показывают, что кандидат от Демократической партии Джозеф Байден опережает по популярности действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Именно сейчас открывается большинство избирательных участков во всех штатах.

Ни один из кандидатов на пост президента США не будет удобным для России – считает зампред думского Комитета по международным делам Алексей Чепа.

Из-за популярности голосования по почте, а также досрочного голосования, некоторым штатам понадобятся дни, или даже недели для полного подсчета голосов.