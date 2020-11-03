МИД России выразил соболезнование Австрии в связи с терактом в Вене

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что мировому сообществу давно следует объединиться в борьбе с международным терроризмом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает причиной теракта в Вене ненависть к демократии. В своей речи он отметил, что произошедшее это «часть сражения между цивилизацией и варварством». По словам Курца, погибли четыре человека.

Накануне вечером произошла стрельба в шести местах Вены, в том числе, рядом с синагогой. Один из нападавших был убит.

По предварительной информации, это албанец, выходец из Северной Македонии, который был связан с исламистами.