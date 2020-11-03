Почти 70% россиян, по данным ВЦИОМ, считает победу в Великой Отечественной войне основным историческим событием

Которое объединяет всех граждан. 14% россиян не смогли ответить на вопрос. 6% самым важным объединяющим историческим событием считает присоединение Крыма. 5% — Октябрьскую революцию, 4% — полет Юрия Гагарина в космос и 3% — День народного единства.