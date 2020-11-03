Тверской районный суд Москвы рассматривает сейчас уголовное дело в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой

Ее обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Сама Галямина призвала как можно больше людей присоединяться к борьбе с так называемой «дадинской» статьей, по которой ее судят.

Юлии Галяминой грозит до 5 лет тюрьмы.

Политик Дмитрий Гудков связывает это уголовное дело с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», находясь около здания суда.

«Это все придумано ради одного, чтобы Юлию Галямину не пустить в Госдуму. Это абсолютно политически мотивированное дело. И тут даже дело не только в Юлии, а в том, что эту статью («дадинская статья» — ЭМ) используют против политических оппонентов, экологов, правозащитников, политиков. Я думаю, что если мы сейчас не защитим Юлю, то завтра по ее стопам пойдут многие другие популярные политические активисты, политики, те, кто может победить на выборах у кандидата от власти», — сказал он.

В качестве примера Д.Гудков привел собственный пример: «Например, меня ждут в Центр «Э» из-за какой-то публикации. Очевидно, что уголовная статья по экстремизму тоже будет запретом на участие в выборах. Вопрос только в том, будут ли у нас вообще выборы в Государственную думу?».

Политик считает, что обществ надо «больше обращаться внимания на то, что происходит внутри страны». По мнению Дмитрия Гудкова, если власти не перестанут дискредитировать выборную систему, это может привести к массовым протестам.

«Надо больше обсуждать все репрессии, которые происходят у нас. Если не поменяется эта ситуация, если у нас не будет каких-то побед на выборах, то значит остается улица. И если это произойдет, у нас может оказаться хуже, чем в Белоруссии. Хотелось бы сохранить возможность решать все мирным путем — это добиваться через суд, хотя на это все меньше надежд», — отметил политик.