В НИИ Эпидемиологии уверены, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину ноября

Зам.директора института Александр Горелов сказал Интерфаксу, что точный прогноз давать сложно, поскольку в регионах разная ситуация. На пике число новых случаев не превысит 20 тысяч в сутки.

Пока пятый день подряд в России регистрируют более 18 тысяч инфицированных коронавирусом. В Москве за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у более чем пяти тысяч граждан.