В США стартовали президентские выборы

Избирательные участки уже открылись на восточном побережье, где находится несколько так называемых «колеблющихся» штатов. Как ожидается, именно во Флориде, Пенсильвании, Огайо, Мичигане, Северной Каролине развернется особенно острая борьба между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Оба кандидата уверены в своей победе.

Американский публицист Дмитрий Клейн рассказал в эфире «Эха», что в Соединенных Штатах крайне напряженная обстановка.

Сам Дмитрий Клейн является сторонником Демократической партии и намерен голосовать за Байдена.

Из-за пандемии был зафиксирован беспрецедентный масштаб досрочного голосования и голосования по почте. Только последним правом воспользовались более 90 миллионов американцев.