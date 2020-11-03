В Вене усилена охрана посольства России

Об этом сообщил посол Дмитрий Любимский. По его словам, россияне в результате теракта в Вене не пострадали.

Накануне вечером в шести местах австрийской столице была устроена стрельба. Четыре человека погибли, 17 пострадали. Один из нападавших был убит полицией. По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца причиной теракта в Вене стала ненависть к демократии.

Курц пообещал, что власти Австрии найдут и привлекут к ответственности тех, кто совершил атаки в Вене.



Час назад в Австрии была объявлена минута молчания в память о погибших. В течение трех дней в стране будут приспущены государственные флаги.