В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом на востоке Украины малазийском Боинге

Судья сообщила, что в Россию направлены несколько запросов по докладу концерна Алмаз-Антей, который является производителем комплекса «Бук». Ранее в компании заявили, что Боинг был сбит «Буком», но поразила его ракета более старой модификации, которая осталась только в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Также суд вновь направил запрос США о спутниковых снимках места катастрофы.