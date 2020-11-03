Общенациональный траур объявлен сегодня в Афганистане

Накануне группа вооруженных лиц ворвалась на территорию Кабульского университета и устроила там стрельбу. Погибли 19 человек, более 20 получили ранения.

Стрельба в университете продолжалась несколько часов. Сообщается, что все нападавшие были убиты. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).