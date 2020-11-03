В Австрии под звон колоколов была объявлена минута молчания по жертвам теракта в Вене

Четыре человек погибли, 14 получили ранения. Стрельба велась в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Один из нападавших был убит полицией. Утверждается, что он албанец, который имел связи с исламистами.

В Вене продолжается спецоперация по поиску второго преступника и возможных сообщников.

Тому, что произошло в Вене, нет оправдания – считает глава Комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

По словам Косачева, чрезвычайно важно, чтобы духовные лидеры исламских государств заявили о недопустимости национальной и религиозной нетерпимости.