Футбольный Чемпионат Европы 2020, который из-за пандемии был перенесён на 2021 год, может принять Россия

Как сообщает французская газета Le Parisien, такой вариант рассматривает УЕФА.

В УЕФА могут принять решение о проведении всех матчей турнира на территории России. Подобный план рассматривается из-за сложности с организацией ЕВРО в 12 городах, как планировалось первоначально. Из-за пандемии коронавируса в разных странах будут действовать свои ограничения. К тому же пересечение границ в такой ситуации представляется проблематичным. Кроме того, из-за конфликта в Нагорном Карабахе Баку может лишиться статуса города, в котором пройдут матчи турнира.

В свою очередь Россия выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая инфраструктуру, построенную к чемпионату мира 2018 года.

При этом Le Parisien отмечает, что повлиять на окончательный выбор УЕФА может эпидемиологическая ситуация в России. Издание считает, что цифры, сообщаемые Кремлём, регулярно подвергаются сомнению.

Интересно, что ранее британские СМИ сообщали о возможном сокращении стран, в которых пройдут матчи турнира. По мнению The Sun, лишиться права проведения ЕВРО в первую очередь могла именно Россия.