Сооснователь образовательной платформы Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

Его поисками занимается полиция и спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Игорь Коропов приехал в Сочи на выходные отдохнуть. В ночь на воскресенье вышел из отеля Radisson Collection, было около 3 утра, с тех пор он не выходил на связь, никто его не видел, рассказали изданию РБК бизнес-партнеры молодого человека. По их словам, Коропов поехал кататься на самокате по набережной.

Они отмечают, что у Коропав нет явных недоброжелателей. Сам он не склонен принимать импульсивные решения и, если бы решил уехать, предупредил бы. При этом в Mail.ru Group – IT-холдинг является основным владельцем онлайн-университета Skillbox – рассказали, что Кооропов ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме. Его близкие уже обратились в полицию. Поисками также занимается отряд «ЛизаАлерт». По неподтверждённым данным, телефон Коропова нашли на пирсе.

В этом году Коропов попал в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Предприниматели». Платформа Skillbox – один из лидеров в сфере онлайн-образования в России