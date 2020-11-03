Несколько десятков человек пришли к зданию Тверского суда, где начинаются слушания по делу мундепа Юлии Галяминой

Несколько десятков человек пришли к зданию Тверского суда, где начинаются слушания по делу муниципального депутата Юлии Галяминой. Ее обвиняют по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Люди начали собираться у здания суда около 40 минут назад. Многие из них – сочувствующие либо активисты, которые участвовали в протестных акциях последних лет. Есть и коллеги Галяминой – например, политик Дмитрий Гудков и депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Михаил Тимонов. Еще один член столичного парламента Олег Шереметьев, который недавно сам был осужден по обвинению в мошенничестве, считает как свое преследование, так и преследование Галяминой политически мотивированным. При этом он убежден: отмена так называемой «дадинской» статьи о неоднократном нарушении правил проведения акций не ослабит давление на оппозиционных депутатов. По мнению Шереметьева, власть найдет другие причины, чтобы заводить дела против неугодных политиков.

Многие активисты, пришедшие к Тверскому суду, также считают, что Галямину преследуют за ее активную позицию: в частности, она была одной из участниц кампании «Нет» против поправок к Конституции.

Первые слушания по делу муниципального депутата должны были начаться еще в октябре, однако они были отложены. Галяминой грозит до 5 лет заключения.

Уголовная статья о неоднократном нарушении правил проведения акций называется «дадинской» по имени первого осужденного по этой норме активиста Ильдара Дадина. Впоследствии наказание было отменено. В прошлом году по «дадинской статье» на 4 года был осужден активист Константин Котов. Позднее ему смягчили приговор до 1,5 лет.