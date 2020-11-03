В Австрии объявлен трёхдневный траур в связи с терактом, который произошёл в центре столицы Вены накануне

Погибли 4 человека, один из нападавших был убит. Пострадали 17 человек, включая полицейского.

Выстрелы, крики пострадавших, звуки сирен полицейских машин и скорых. Так выглядел накануне центр Вены. Атаки произошли в шести местах на разных улицах. Сколько было нападавших пока неизвестно. Они обстреляли из автоматического оружия людей возле синагоги, а также тех, кто отдыхал в барах и ресторанах, огонь вели и по прохожим. По словам очевидцев стреляли хаотично. Люди, которых в центре Вены было много — в панике пытались найти укрытие. Есть убитые — среди них пожилые люди и официантка — и раненые. Несколько пострадавших в критическом состоянии. Ужасающим терактом назвал случившееся канцлер Себастьян Курц.

Одного стрелка полицейские убили. Ему было 20 лет. У него албанские корни. Его подозревают в связях с боевиками Исламского государства, напомним, группировка в России признана террористической и запрещена. Устроившего нападение на мирных жителей в центре Вены, как пишет газета Kronen Zeitung, полтора года назад осудили за попытку примкнуть к исламским боевикам в Сирии. В конце года он вышел условно-досрочно. О том, что убитый был связан с радикальными исламистами, объявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

Спецоперация в Вене продолжается. Полиция и военные — более тысячи силовиков — ищут сообщников нападавшего.

Россиян среди пострадавших в результате теракта в Вене нет, сообщил посол в Австрии Дмитрий Любинский. Его словам приводит агентство ТАСС. Охрану дипмиссии усилили.

На фоне терактов во Франции и Австрии становится очевидно, что Россия больше не нацелена на борьбу с международным терроризмом. Об этом в эфире «Эха» сказал политолог Глеб Павловский.

По мнению Глеба Павловского, это один из признаков того, что внешняя политика России находится в упадке.

Многие главы правительств стран Европы обратились к соцсетям, чтобы выразить свое негодование и шок в связи с расстрелами граждан в австрийской столице, обращает внимание телеканал Аль-Джазира. – Президент Макрон назвал произошедшее накануне «нападением на дружественную европейскую нацию» после того, как атакам подверглись жители французских городов. «Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не отступим», — написал в своем Твитере глава Французской республики.

Германский министр иностранных дел назвал действия террористов «ужасающим и тревожным» событием. Чешские СМИ сообщают, что власти этой страны приняли «превентивные меры» на границе Австрией, где полиция проводит выборочные проверки автомобилей и пассажиров. Британский премьер написал в соцсетях, что «глубоко шокирован» и призвал Европу «объединиться против террора». Информагентства сообщают об аналогичных гневных высказываниях лидеров Италии, Нидерландов, Турции, Индии, Пакистана, Австралии Канады и США. Премьер-министр Греции написал в Твитере о своей, цитата, «полной солидарности» с народом и канцлером Австрийской республики.

Президент Путин направил руководителю Австрии Себастьяну Курцу телеграмму, в которой назвал нападения в Вене «жестоким и циничным преступлением».