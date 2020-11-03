Оргкомитет «Русского марша» намерен провести мероприятие 4 ноября с возложением цветов к общественной приемной ФСИН

Организационный комитет «Русский марш» принял решение о проведении 4 ноября мероприятия с возложением цветов к общественной приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев.

«Организационный комитет принял решение провести 4 ноября мероприятие в виде возложения цветов к общественной приемной ФСИН. Мероприятие состоится в 14.00. От станции метро «Цветной бульвар» участники акции проследуют с цветами с цветами и портретами убитых, погибших в заключении националистов до общественной приемной, а после этого дойдут до станции метро «Сухаревская»», — рассказал он.

Как отметил Н.Зайцев, организаторы предыдущих «Русских маршей» отправляли обращения в мэрию столицы на проведение марша. «Было отправлено обращение с просьбой посодействовать в недопущении нарушения конституционных прав граждан. В данный момент это обращение рассматривается Управлением региональной безопасности Москвы. Организаторы мероприятия надеются на то, что оно пройдет без конфликтов, без стычек с правоохранительными органами и без задержаний», — отметил пресс-секретарь.

При этом он заверил, что все меры предосторожности — средства индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции — непременно будет организовано.

Ранее мэрия Москвы запретила проведение 4 ноября в столице «Русского марша». Власти мотивировали отказ ограничительными мерами в связи с эпидемией коронавируса.

Так же ранее сообщалось, что националисты решили провести акцию с возложением цветов с намерением принять резолюцию с требованием возбудить уголовное дело из-за смерти Тесака (Максима Марцинкевича). Кроме того участники акции протеста намерены требовать освободить политических заключенных и отменить уголовные статьи 282 и 280.